Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
Fenerbahçe: Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)
Setler: 25-20, 25-19, 22-25, 21-25, 15-6
Süre: 128 dakika (26, 26, 29, 31, 16)
Seride ikinci karşılaşma 23 Nisan Salı günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.
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