        Fenerbahçe açıkladı: Göztepe maçında yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe açıkladı: Göztepe maçında yok!

        Fenerbahçe, Edson Alvarez'in ağrılarının artması nedeniyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 18:54 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:54
        Fenerbahçe açıkladı: Göztepe maçında yok!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez'in sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında görev alamayacağını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

        Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir.

        Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır.

