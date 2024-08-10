Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe - Adana Demirspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Adana Demirspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 10 yıllık şampiyonluk hasretini bitirme hedefiyle başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü Edin Dzeko kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak sezona üç puanla başladı.

        DZEKO 5 GOLE ULAŞTI!

        Kanarya'ya üç puanı getiren golü, 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. 38 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız, bu sezon 4. resmi maçında 5. golüne imza attı.

        MAXIMIN ASİSTLE BAŞLADI

        REKLAM

        Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ligin ilk maçına ilk 11'de başladı. Özellikle ilk yarıda etkili bir performans ortaya koyan Fransız kanat oyuncusu, 34. dakikada Dzeko'nun golünün asistini yaptı.

        EN-NESYRI VE OĞUZ AYDIN LİGDE İLK KEZ

        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıktı. Faslı forvet, 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi Oğuz Aydın da 90. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna girerek Fenerbahçe'de ilk lig maçına çıktı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.

        21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan uzun pasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

        85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.

        90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 76 Mert Müldür), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Oğuz Aydın), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Dzeko (Dk. 76 En-Nesyri)

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev (Dk. 77 Fougeu), Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Jose Rodriguez (Dk. 77 Abdulsamet Burak), Yusuf Sarı (Dk. 65 Bünyamin Balat), Michut (Dk. 86 Ali Yavuz Kol), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 77 Alioui), Yusuf Barasi

        Gol: Dk. 34 Dzeko (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Maestro, Dk. 40 Mohammadi (Adana Demirspor), Dk. 26 Oosterwolde, Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 Jose Mourinho (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi