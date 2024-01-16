Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, yarın Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, yarın Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin Adanaspor ile karşılaşacağı maç yarın saat 21:00'de başlayacak. Müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak.