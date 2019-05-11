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Fenerbahçe-Akhisarspor VAR hakemi Cüneyt Çakır

İHA

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu

Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Savranlar yapacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin VAR hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Çakır'a AVAR olarak Tarık Ongun eşlik edecek.

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