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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding: 89 - BOTAŞ: 56 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding: 89 - BOTAŞ: 56 MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı 89-56 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:55
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        Fenerbahçe Alagöz'den 33 sayı fark
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        Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale çıkacak. İkinci müsabaka, 25 Mart Pazartesi günü Ankara'da BOTAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        Fenerbahçe Alagöz Holding: 89 - BOTAŞ: 56

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Kerem Yılmaz, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 16, Alperi Onar 4, Meesseman 16, Anderson 16, Collier 20, Sevgi Uzun 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 7

        BOTAŞ: Weaver, Mack 16, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 8, Reimer 10, Işık Su Güven 3, Buket Ünal 2, Deniz Üstün 4, Ceren Taylan, Rohani Zilan Kıran 1

        1. Periyot: 22-17

        Devre: 50-38

        3. Periyot: 70-46

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