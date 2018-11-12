Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları!

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Sayın Erwin Koeman, İsmail Köybaşı ancak ve sadece sol bek yedeği olur, hoş o bile tartışılır ama orta saha, sol ön falan aman diyim... Şu Ayew Cocu'yu da seni de CV'si ile etkilemiş belli ki ama bu oyuncu da çok güvenilir bir isim değil. Isla orta ikilide bu maç iyiydi. Topal da düzeldi. Jailson'un yokluğunda bu iki isim olabilir. Islam Slimani için bence Trabzonspor maçı son şans olmalı. O maçta da olmazsa Frey tek oynasın sistem 4-2-3-1'e dönsün mesela.. Zaten 5 maç sonra Soldado döndüğünde kesin ilk tercih o olmalı..