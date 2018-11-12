Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları!

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Ayew'in golü kilidi açtı, Frey'in golü de skoru rahatlattı. İkinci devrede Koeman doğru bir şey yaptı. 4-2-4 oynuyor takım. 2-0 olunca, takımının hafta içi yorgunluğunu da dikkate alıp 4-2-3-1'e döndürdü takımını. Frey'i sola attı; Valbuena'yı da santrafor arkasına çekti. Bu diziliş Alanya'ya topu bırakıp kontraya çıkmaya dayalı bir düzen içeriyordu.
Sadece bir kez doğru kontra yapabildiler. Koeman'ın hatası Şener'in sakatlığında Isla'yı sağ beke çektikten sonra İsmail'i orta göbeğe almasıydı. İsmail de hemen sarı kartlık olunca bu kez defansif işler aksadı. Takım iyice gömüldü. 'Kayıp Hazine' Slimani de hiç top tutamayınca Alanya etken takım oldu. Harun'un 62 ve 77'deki 2 kurtarışları takımı tuttu.. Koeman'ı değişiklikleri konusunda soru işaretli olarak değerlendiriyorum. Ama artıları var.
Ve elbette Valbuena'yı kazandı. Bu oyuncu iki yıldır teknik adam gadrine uğradı. Ama görüldü ki yetenek bir çok sorunu çözebiliyor. Koeman, Valbuena'yı sadece son 30 metrede risk alması konusunda ikna edebilirse daha da fazla verim alır. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran Fransız modası oldu. Önce Galatasaray maçında kazanılan moral; sonra 2 maçı kazandıran Valbuena.. Muhtemelen Koeman ile devre arasına kadar devam edilecek. O zaman tavsiyelerime başlayayım:
Sayın Erwin Koeman, İsmail Köybaşı ancak ve sadece sol bek yedeği olur, hoş o bile tartışılır ama orta saha, sol ön falan aman diyim... Şu Ayew Cocu'yu da seni de CV'si ile etkilemiş belli ki ama bu oyuncu da çok güvenilir bir isim değil. Isla orta ikilide bu maç iyiydi. Topal da düzeldi. Jailson'un yokluğunda bu iki isim olabilir. Islam Slimani için bence Trabzonspor maçı son şans olmalı. O maçta da olmazsa Frey tek oynasın sistem 4-2-3-1'e dönsün mesela.. Zaten 5 maç sonra Soldado döndüğünde kesin ilk tercih o olmalı..
RIDVAN DİLMEN: Fenerbahçe savunmasının dört oyuncusu da Anderlecht maçında da bu maçta da çok iyi oynadılar. Eljif'in eski canlılığı yoktu. Ndiaye'de benzer özellikte. Ancak Fenerbahçe öndeki oyuncularla o kadar fazla oynuyor ki, genç oyuncu olarak korkuyor.
Koeman şu anda başarılıdır fakat felsefesini 3 aşağı 5 yukarı anlarsınız. Cocu'yu anlamıştık. Bugün 84-93 arası yaptığı değişiklik devrede yapması gereken bir değişiklikti. Değişikliği İsmail ile değil Reyes ile beklerdim. Şu andaki teknik direktörü çok yargılamak doğru değil. Başarılı mı? Başarılı. Kazanıyor.
Cocu görevden alındıktan sonra Fenerbahçe bir tane daha doğru karar aldı. Koeman başa geçti. Galatasaray, Anderlecht ve bu maç. Hocanın daha B planını görmedik. Galatasaray maçında da Anderlecht maçında da böyle oynadı. Oyunun ikinci yarısında Koeman kafamızı karıştırıcı hamleler yaptı.
Hoca pek orta sahayı sevmiyor. Şimdilik bardağın dolu tarafı iyi. Koeman ve Fenerbahçe ile ilgili yorumlarımızda beklememiz, durmamız lazım. Eğer Koeman bu formatta devam edecekse, Fenerbahçe'nin ilk 4 şansı olmaz. Hayır, yarın bugün orta sahayı düşünecek olursa ilk 4'e girer.
RÜŞTÜ REÇBER: Evet Galatasaray derbisindeki geri dönüş sonrasında Anderlecht maçında kazanmak için ortaya konulan istek tüm camiayı mutlu etti. Bu iki maçta göze batan ortak nokta ‘korkunun ecele faydası yok’ mantığının hakim olmasıydı. ‘Cesaret ve istek...’
Her futbolcu sahaya en iyisini yapmak için çıkar. Ama Valbuena bambaşka. Dün, tek başını fitili ateşlemek, uzun zamandır oynamamanın verdiği şevkle boyundan büyük işler başarmak için sahadaydı. Aynı zamanda oyundaki liderliği de bambaşkaydı. Ayew’in attığı goldeki mücadelesi, isteği ve yılmayışı buna çok güzel bir örnekti.
Gerçekten yüksek tempoda oynanan bir ilk devre seyrettik. Frey, Ayew, Valbuena ve her ne kadar pozisyonlarda görünmese de Slimani aşırı efor sarfettiler. İkinci yarı bu isimlerdeki düşüş Fenerbahçe için büyük sorun olabilirdi. Nitekim öyle oldu. Ama bu fark çok sert oldu. Bir anda oyunun her bölgesinde hissedildi, özellikle kalelerine yakın bölgede. Ve doğal olarak Alanya’nın etkili futbolunu görmeye başladık. Pozisyonlar bulmaya başladılar. Bu süreçte Harun’un kritik kurtarışları belki de maçın akışını değiştirdi.
UĞUR MELEKE: İki buçuk yıl sonra bugün, Aykut Hoca’nın bir açıdan haklı olduğunu söyleyebiliriz sanırım! Çünkü şu iki buçuk sene içinde Kocaman ondan vazgeçti, Cocu vazgeçti, Fenerbahçe vazgeçti ama Valbuena vazgeçmedi. Futbolu hâlâ 13 yaşında bir mahalle çocuğu gibi seviyor. Şu son 10 günde Koeman’ın, Koç’un, camiasının ruh halini değiştirdi tek başına. Eğri oturup doğru konuşalım; Fenerbahçe’deki değişimin altındaki 1 numaralı unsur, Valbuena’nın futbol sevgisi...
Büyük planda Valbuena’nın hakkını verdikten sonra Koeman’ın dünkü Isla tercihinin de altını çizmek gerek. Reyes tutkunu Cocu’dan farklı düşündüğünü bir kez daha gösterdi Koeman... Isla’nın Udinese ve Marsilya kariyerinde ön libero oynadığı tam 67 maç görünüyor.
Isla’nın ön libero oynadığı rakipler arasında Klopp’un Dortmund’u, Modric’li Tottenham, Vidal-Pirlo’lu Juventus, Rabiot-Matuidi’li PSG var! Yani Cocu, Isla’nın kariyerini biraz incelemiş olsa, herhalde Başakşehirli Mahmut veya Kayserili Rotman’ın karşısına ön liberoda Reyes’le çıkmazdı diye düşünüyorum ben.
ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe'de bir şeyler değişiyor belli. Ama hangi oranda? Yalnız şu bir gerçek; Fenerbahçe son 1.5 yıldır beyinsiz oynuyordu. Ama gelen teknik adamlar bir türlü göremedi. O beyin hiç ortada görünmedi, hep kenarda oturdu, dinlendi. Sonunda bu teknik adam o beyni sahaya sürdü ve Fenerbahçe top oynamaya başladı.
Atılan ilk gole bir bakın! Valbuena inanılmaz derecede bir mücadeleyle topu geriden çıkarıyor. Ona bariz faul yapıyorlar, hakem "avantaj" diyor. Aynı hakem rakip takımın mükemmel bir avantaj pozisyonunu kesmişti ama burada o hatayı yapmadı. Hakemin avantajı, sonra tekrar Valbuena, sonra Ayew, sonra gol... Yani daha 70 metreden gol olacağı belli ve gol oluyor. İkinci golde yine Valbuena var. Yani her pozisyonda Valbuena var.
Ama teknik adam da hatalı işler yaptı. Mesela İsmail Köybaşı'nı bitirdi. İsmail Köybaşı'nı alıyorsun, İsla'yı beke koyuyorsun. Yanlış! Aslında Koeman'ın yaptığı en güzel olay İsla'yı önce en ideal yerde oynatmasıydı. İsla Valbuena'dan sonra ikinci en iyi adamdı. Ama İsmail'i oyuna alıp, İsla'yı da yerinden oynatınca bence iki hatayı bir arada yaptı.
Madem onu yapıyorsun Köybaşı'nı al beke! Hasan Ali bile ortada daha iyi olurdu. Bu, şunu gösteriyor; yabancı teknik adamlar bizi öğrenene kadar bayağı vakit geçecek! Frey mi? İyi mücadele ediyor, stoperleri alıp götürüyor, orta sahaya geliyor, iki kişilik koşuyor ama Fenerbahçe'nin santrforu mu? Hayır...
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu sezon ilk defa bir maçın kenar tarafından yönetildiğini gördüm. Koeman'ın elindeki kadroyu seçme şansı zaten sınırlıydı. İçeriden yaptığı görev değişiklikleri, aynı kadro ile iki farklı oyunu oynama kararı verdirdi ve zor günleri geçerken, rahat bir nefes alan Fenerbahçe'yi getirdi bize.
Oyuncu becerisindeki sınırlı kaliteyi, ikiye bölerek yeni bir karar verdi Hollandalı. 7 kişi koşturup, kalan üçü için (Valbuena, Slimani ve Ayew) "gol de size kaldı" taktiğine döndü. Elinde Reyes varken, Isla'yı ön libero oynatması da objektif oyuncu değerlendirmesiydi. Kendisinden önceki gibi "Bir görelim bakalım" fikrine gelmeden, kimin; ne yapabileceğini futbol adamı gözüyle ölçtü.
Ve Valbuena... Eğer artık oyun karakteri olmayan, mücadele takımıysanız; tecrübeli yıldızınıza da maçı emanet edersiniz. Koeman'ı Cocu'dan farklı biri yapan da bu akıl zaten. Kurt Fransız, kendini önemli görenleri yanıltmadan oynuyor. İyi mücadele ediyor, fizik gücü yettiğince de koşmaktan sakınmıyor. Bir de Şener'in sakatlığı ve sonrası. Oyuncu kenara giderken neredeyse tüm takım gelip, sırtına vurdu. "Birliktelik" lafla olmuyor. Birbirine sahip çıkan ve arkadaşı için üzülen bir grup yaratılıyor.
ERCAN GÜVEN: Gerçekten korkulur bu Koeman’dan! Yanlış anlaşılmasın; zehir gibi planları olan, müthiş karizma sahibi, kadroyu acayip motive eden, rakibi kitap gibi okuyan bir hoca olduğu için değil...
Henüz o yetenekleri var mı/yok mu anlamaya fırsat olmadı. Şimdilik becerdikleri; Valbuena’yı yeniden keşfetmek, Isla’yı verimli olduğu ön liberoda oynatmak ve Cocu’nun fantezilerine son verip, hiç olmazsa Fenerbahçeli futbolcuların bildiğini oynamasına müsaade etmek... Yani, tribündeki Fenerbahçeli’den gazetedeki yorumcuya kadar herkesin tavsiye ettiklerinden bir tık fazlası. Yetti de artıyor bile Fenerbahçe’ye...
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