Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk için masaya oturuyor. Başkan Ali Koç'un, Göztepeli futbolcu için İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil ile bu hafta bir araya geleceği kaydedildi. Sözleşmesi 2021'de bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için takas formülünün gündemde olduğu vurgulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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