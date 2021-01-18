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Fenerbahçe - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 35 puanla ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Paintsil, Endri, Saba, Bolingi
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Dalcı

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor... Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra Ömer Faruk Beyaz'ın da kadroda bulunması beklenmiyor.

İKİ OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

103. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı. Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

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