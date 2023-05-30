Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fraport TAV Antalyaspor CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?
ABONE OL

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı lacivertliler şampiyonluk iddiasını 4 Haziran'da oynanacak derbiye taşıyabilmek için kümede kalma mücadelesi veren kırmızı beyazlı rakibini devirip, sarı kırmızılı ezeli rakibinin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?
AA / HABERTURK.COM

2' Valencia

Spor Toto Süper Lig'de son üç haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe, Kadıköy'de 38 puanla 13. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

SAAT: 20:00
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Ülker Stadı
YAYIN: beIN SPORTS

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Batshuayi
YEDEKLER: Osman, Serdar Aziz, Mert Hakan, Diego Rossi, King, Joao Pedro, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

ANTALYASPOR: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Veysel
YEDEKLER: Ataberk, Floranus, Cemali, Gerxhaliu, Kudriashov, Bertuğ, Ndao, Ufuk, Nakajima, Ghacha
TEKNİK SORUMLU: Nuri Şahin

Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını 4 Haziran'da oynanacak derbiye taşıyabilmek için kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u devirip, sarı kırmızılı ezeli rakibinin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIIZ

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor bu zorlu deplasmandan üç puanla dönüp ligin son iki haftasına rahat girmek istiyor.

Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde umduğu gibi bir sezon geçiremeyen kırmızı beyazlılar bir an önce tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak amacında.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Özer Çak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI YAYIN | MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle! Ankaragücü Galatasaray maçı hangi kanalda?
FUTBOL Başkent'te iki gol var!
Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL Aslan şampiyonluk için sahada!
Galatasaray'dan Gift Orban'a dev teklif
FUTBOL Cimbom'dan dev teklif!
Beşiktaş'ta geri sayım! Gözler Gazprom anlaşmasında - Spor Haberleri
FUTBOL Gazprom anlaşması için geri sayım!
Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor - Spor Haberleri
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i!
Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması! - Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL Udinese'den Becao açıklaması!
Süper Lig'de aynı anda 7 maç! CANLI YAYIN
FUTBOL CANLI! Süper Lig'de 7 maç...
Pirlo'dan sürpriz karar: Futbolcu olarak sahalara geri döndü! - Spor Haberleri
FUTBOL Pirlo'dan sürpriz karar!
Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupa kazandı?
FUTBOL Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?
FUTBOL Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.