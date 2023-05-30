2' Valencia
Spor Toto Süper Lig'de son üç haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe, Kadıköy'de 38 puanla 13. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.
SAAT: 20:00
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Ülker Stadı
YAYIN: beIN SPORTS
FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Batshuayi
YEDEKLER: Osman, Serdar Aziz, Mert Hakan, Diego Rossi, King, Joao Pedro, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
ANTALYASPOR: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Veysel
YEDEKLER: Ataberk, Floranus, Cemali, Gerxhaliu, Kudriashov, Bertuğ, Ndao, Ufuk, Nakajima, Ghacha
TEKNİK SORUMLU: Nuri Şahin
Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını 4 Haziran'da oynanacak derbiye taşıyabilmek için kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u devirip, sarı kırmızılı ezeli rakibinin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.
Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.
Ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor bu zorlu deplasmandan üç puanla dönüp ligin son iki haftasına rahat girmek istiyor.
Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde umduğu gibi bir sezon geçiremeyen kırmızı beyazlılar bir an önce tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak amacında.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
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