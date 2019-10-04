Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Gustavo, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemiyor.

KADIKÖY'DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

47. RANDEVU

Süper Lig'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.