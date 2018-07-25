Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Barcelonalı Rafinha için pusuda beklediği ortaya çıktı...

Geçtiğimiz sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi, Barcelona ile bonservis görüşmelerini sürdürürken iki takım arasındaki temasları yakından izleyen Sarı-Lacivertliler, anlaşma olmaması halinde devreye girmeyi planlıyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin böyle bir durumda Katalan devi ile Rafinha'yı kiralamak için masaya oturacağı öğrenildi.

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