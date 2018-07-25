Fenerbahçe, Andre Ayew transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın... Gana basınında çıkan habere göre; Swansea City'nin yıldızı Ayew, Fenerbahçe'ye transferini sonuçlandırmak için bugün İstanbul'a gelecek. Haberde tarafların yapılan son görüşmede anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayew'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe ile söz kestiği duyuruldu.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz akşam oynanan Swansea City'nin Eibar'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamada yakında transferle ilgili müjdeleri vereceklerini belirtmişti.

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