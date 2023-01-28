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Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı!

Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı!

    Transfer döneminin başlamasıyla takımlar da kadrolarına takviyeler yapmaya devam ediyor. 
  • Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı!

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    İspanya'dan Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, Emre Demir'in transferi için 2 milyon euro bonservis ödeyecek.
  • Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı!

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  • Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı!

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  • Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaştı!

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