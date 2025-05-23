Ali Koç, final sevincini armayı öperek yaşadı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmelerinin ardından sevincini Fenerbahçe armasını öperek yaşadı.
Giriş: 23.05.2025 - 23:41 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Panathinaikos'u 82-76 mağlup edip THY Euroleague'de finale kalmalarını ilginç bir şekilde kutladı.
Başkan Koç, finale kaldıkları maçın ardından mikrofonlara kısa bir açıklama yaptı.
Ali Koç, "Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" dedi.
İşte Ali Koç'un o anları:
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