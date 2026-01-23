Habertürk
        Fenerbahçe Beko: 84 - Baskonia: 71 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 84 - Baskonia: 71 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında konuk ettiği Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.

        Giriş: 23.01.2026 - 22:50 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:00
        Fenerbahçe Beko evinde Baskonia'yı farklı yendi!
        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.

        Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ve başa baş geçen ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

        Savunma sertliğinin öne çıktığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği ikinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, De Colo, Horton Tucker, Baldwin ve Tarık Biberovic'in kaydettiği sayılarla farkı 19'a çıkardı ve üçüncü periyodu 69-50 önde bitirdi.

        Fenerbahçe, dördüncü ve son çeyreğin ortasında farkı 28 sayıya (81-53) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler karşısında 18-0'lık seri yakalayan Baskonia, bitime 27 saniye kala farkı 10'a indirdi: 81-71. Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun son saniyelerde kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'deki 23. karşılaşmada 16. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, organizasyondaki son 15 mücadelede 13. kez kazanarak çıkışını sürdürdü.

        Baskonia ise Avrupa Ligi'nde 16. yenilgisini yaşadı.

