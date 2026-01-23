Fenerbahçe Beko: 84 - Baskonia: 71 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ve başa baş geçen ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğinin öne çıktığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği ikinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, De Colo, Horton Tucker, Baldwin ve Tarık Biberovic'in kaydettiği sayılarla farkı 19'a çıkardı ve üçüncü periyodu 69-50 önde bitirdi.