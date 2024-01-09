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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 91 - Partizan: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 91 - Partizan: 76 | MAÇ SONUCU

        Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup etti. Fenerbahçe Beko bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:41
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        Fenerbahçe Beko, Partizan'ı devirdi
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        Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup etti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşma öncesinde Partizan forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu James Nunnally ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in isimleri anons edildi. İki isim, Fenerbahçe taraftarlarınca uzun süre alkışlandı.

        Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis 6 sayıyla, Partizan'da ise Caboclo 8 sayıyla öne çıkan isimler oldu: 8-8.

        Sarı-lacivertli takım pota altında Sertaç Şanlı ve Guduric'le sayı üretirken, Partizan'da Punter ve Nunnally takımına katkı sağladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü 12-12 eşitlikle geçilirken, Partizan üst üste 3 atakta 8-0'lık seri yakaladı: 12-20.

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        Periyodun bitimine 2 dakika kala Sırbistan ekibi farkı 13 sayıya kadar yükseltti: 16-29. İlk çeyrek, Sırbistan ekibinin 31-19'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İkinci çeyrek de ilk periyot gibi karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko'da Dorsey ve Sestina'nın sayıları farkı 9 sayıya indirdi: 27-36.

        Mola dönüşü taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla devrenin bitimine 45 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 43-47.

        Son atakta Hayes-Davis'in faul yaptığına karar verilirken, bu oyuncunun itirazı sonrasında teknik faul çalındı. Karşılaşmanın ilk yarısı Partizan'ın 48-43'lük üstünlüğüyle sona erdi.

        Müsabakanın ikinci yarısında pota altında etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikalık bölümde farkı 1 sayıya indirdi: 50-51.

        Ancak bu bölümde faul problemi yaşayan sarı-lacivertlilerde Motley, çeyreğin henüz başında dördüncü faulü nedeniyle kenara geldi.

        Papagiannis'in ribaundlarda rakiplerine üstünlük kurduğu bölümde Fenerbahçe Beko, periyodun bitmesine 4 dakika 42 saniye kala Sestina'nın üç sayılık atışıyla skoru eşitledi: 55-55.

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        Molanın ardından savunmadaki sert oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, Guduric'in basketiyle çeyreğin bitimine 1 dakika 14 saniye kala öne geçti: 64-62.

        Sarı-lacivertli takım, son periyoda 68-64'lük üstünlükle girdi.

        Fenerbahçe Beko, son çeyreğe de sert savunmasını sürdürerek başladı. Partizan, ilk 4 dakikalık bölümde sayı üretemezken, sarı-lacivertli takım isabetli dış atışlarla 12-0'lık seri yakalayarak skoru 80-64'e getirdi.

        Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 91-76'lık galibiyetle ayrıldı.

        Fenerbahçe Beko bu sonuçla 12. galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10. yenilgisini yaşadı.

        Sarı-lacivertli takım bir sonraki maçında 11 Ocak Perşembe günü Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Sertaç Şanlı 4, Hayes-Davis 12, Pierre 4, Calathes 9, Motley 4, Papagiannis 2, Guduric 15, Yam Madar 3, Dorsey 24, Sestina 14, Tarık Biberovic

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        Partizan: Vukcevic, Punter 18, Nunnally 14, Dozier Jr. 4, Caboclo 13, Smith 11, Leday 1, Kaminsky 7, Trifunovic 5, Andjusic 3

        1. periyot: 19-31

        Devre: 43-48

        3. periyot: 68-64

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