        Fenerbahçe Beko: 94 - Safiport Erokspor: 72 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 94 - Safiport Erokspor: 72 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Safiport Erokspor'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 94-72 kazandı ve seride durumu 1-0'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 23:00 Güncelleme:
        F.Bahçe Beko farklı kazandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

        Serinin ikinci maçı, Safiport Erokspor'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

        Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic, Hall 10, Birch 5, Metecan Birsen 8, Baldwin 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 13, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Zagars 3

        Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 11, Thurman 14, Egehan Arna 6, Love 8, Pangos 2, Galloway 8, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Düverioğlu 4

        1. Periyot: 28-19

        Devre: 45-32

        3. Periyot: 66-49

        Beş faulle çıkan oyuncu: 36:41 Love (Safiport Erokspor)

