Fenerbahçe Beko: 94 - Safiport Erokspor: 72 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Safiport Erokspor'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 94-72 kazandı ve seride durumu 1-0'a getirdi.
Serinin ikinci maçı, Safiport Erokspor'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic, Hall 10, Birch 5, Metecan Birsen 8, Baldwin 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 13, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Zagars 3
Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 11, Thurman 14, Egehan Arna 6, Love 8, Pangos 2, Galloway 8, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Düverioğlu 4
1. Periyot: 28-19
Devre: 45-32
3. Periyot: 66-49
Beş faulle çıkan oyuncu: 36:41 Love (Safiport Erokspor)