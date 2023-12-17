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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 99 - Türk Telekom: 71 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 99 - Türk Telekom: 71 MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 99-71 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 17.12.2023 - 20:24
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        Fenerbahçe Beko farklı kazandı
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        Fenerbahçe Beko'da Dorsey 19, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayıyla oynadı. Konuk ekip adına en skorer isim 16 sayı kaydeden Enoch oldu.

        Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes'in 3. dakikadaki üç sayılık basketiyle 9-2 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Türk Telekom, 8. dakikada Alfred'in smacıyla farkı 2 sayıya çekti: 17-15. Kalan bölümde savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, hücumda da etkili oldu ve çeyreği 26-18 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe de etkili giren ev sahibi ekip, Dorsey önderliğinde bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 41-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-28 önde gitti.

        Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Melih Mahmutoğlu ile üst üste sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 55-35. Son periyoda 71-48 üstün giren sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 99-71 galibiyetle ayrıldı.

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        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Tolga Edis

        Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 16, Melih Mahmutoğlu 18, Hayes 12, Pierre 5, Motley 12, Biberovic 8, Dorsey 19, Sertaç Şanlı 3, Madar 6, Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu

        Türk Telekom: Wallace 8, İsmail Cem Ulusoy 15, Alfred 5, Yiğitcan Saybir 4, Enoch 16, Mehmet Yağmur 9, Boran Güler, Selim Nav 2, Okben Ulubay 8, Metehan Akyel 4

        1. Periyot: 26-18

        Devre: 46-28

        3. Periyot: 71-48

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