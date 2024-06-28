Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'ı transfer etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun daha önce Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'da da forma giydiği hatırlatılarak "Colson, güçlü fiziği ve savunmadaki agresif görüntüsünün yanı sıra dış atışlar ve ribauntlardaki etkinliğiyle de biliniyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Bonzie Colson'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.