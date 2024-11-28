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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Fenerbahçe Beko, Armani Milan'ı konuk edecek - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Armani Milan'ı konuk edecek

        Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. haftasında 29 Kasım Cuma günü (yarın) İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:17
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        Fenerbahçe, Armani Milan'ı konuk edecek
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. haftasında Fenerbahçe Beko 29 Kasım Cuma günü (yarın) İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

        Avrupa Ligi çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak.

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

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