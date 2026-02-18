Canlı
        Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat edildi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat edildi

        Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

        Giriş: 18.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:06
        Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğinde tespit edilen kırıktan dolayı ameliyat oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Melli'nin dün oynanan Safiport Erokspor karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatılarak, "Sporcumuzun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Deneyimli sporcumuz planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Nicolo Melli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

