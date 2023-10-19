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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars'ın sakatlık durumuna ilişkin açıklaması! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars'ın sakatlık durumuna ilişkin açıklaması!

        Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın BC Wolves ekibine kiraladığı Arturs Zagars'ın sakatlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:41
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        Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın BC Wolves ekibine kiraladığı Arturs Zagars'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

        Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 2023-24 sezonu yaz döneminde transfer ederek Litvanya'nın BC Wolves ekibine kiraladığı sporcumuz Arturs Zagars, takımının 14 Ekim Cumartesi günü oynadığı Litvanya Ligi karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştır.

        Arturs Zagars'ın yapılan detaylı sağlık kontrollerinde sol diz iç yan bağ yırtığı tespit edilmiştir.

        Ameliyat ve rehabilitasyon süreci İstanbul'da devam ettirilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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