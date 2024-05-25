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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üçüncülük için Olympiakos'la karşılaşacak - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üçüncülük için Olympiakos'la karşılaşacak

        Basketbolda Euroleague Dörtlü Final'inde üçüncülük maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:52
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        Fenerbahçe, Euroleague'de Olympiakos karşısında!
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        Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de üçüncülük maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

        Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

        Dörtlü Final'deki ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de üçüncü kez üçüncülük maçı oynayacak.

        6 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

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        2014-2015 sezonunda Madrid'deki Dörtlü Final'in ilk maçında Real Madrid'e 96-87 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük karşılaşmasında ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-80 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

        Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda da üçüncülük maçına çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyondaki ilk müsabakasında Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 kaybetti.

        OLYMPIAKOS 17-16 ÖNDE

        Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nin FIBA'dan ayrıldığı 2002 yılından bu yana 33 kez karşı karşıya geldi.

        Oynanan bu karşılaşmalarda Yunanistan temsilcisi 17 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe ise 16 kez kazandı.

        İki takım bu sezon oynanan maçlarda birer galibiyet aldı.

        Fenerbahçe Beko taraftarının önünde 79-77 kazanırken, Yunanistan'da oynanan müsabaka ise Olympiakos'un 84-81'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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