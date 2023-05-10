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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e veda etti!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 84-72 yenildi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seride 3-2 geriye düştü ve turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e veda etti!
HABERTURK.COM / AA

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 84-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Olympiakos, Dörtlü Final'e yükseldi. Yunanistan ekibi, Dörtlü Final'deki ilk maçında Monaco-Maccabi Playtika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise organizasyona play-off aşamasında veda etti.

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya)

Olympiakos: Walkup 4, Canaan 2, Papanikolaou 14, Vezenkov 17, Fall 8, Lountzis, Larentzakis 2, Sloukas 22, Bolomboy, Peters 2, Black 2, McKissic 11

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 9, Pierre, Hayes-Davis 5, Jekiri 4, Motley 14, Metecan Birsen, Edwards 10, Guduric 26, Antetokounmpo

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-52

Beş faulle çıkan: 36.31 Calathes (Fenerbahçe Beko)

Diskalifiye: 38.40 Guduric (Fenerbahçe Beko)

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