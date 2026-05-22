        Fenerbahçe Beko, EuroLeague finali için parkede: Rakip Olympiakos!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague finali için parkede: Rakip Olympiakos!

        EuroLeague'de final four heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçta Olympiakos'la karşılaşacakken ikinci maç Valencia ve Real Madrid arasında oynanancak. Son şampiyon ünvanını korumak isteyen temsilcimiz final için parkeye çıkıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:41 Güncelleme:
        1

        Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Dörtlü Final’in ilk maçında bugün Olympiakos ile karşılaşacak.

        2

        Telekom Center’ın ev sahipliği yapacağı organizasyonda temsilcimizin sahne alacağı yarı finalin ilk mücadelesi saat 18.00’de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        3

        Günün diğer maçında ise Real Madrid ile Valencia finale kalmak için mücadele edecek. Kazanan takımlar yarın saat 21.00’de şampiyonluk için parkeye çıkacak.

        Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

        4

        ÜST ÜSTE 3. TOPLAMDA 8. DÖRTLÜ FİNAL

        Üst üste üç, toplamda ise sekizinci kez Dörtlü Final’de yer alan Kanarya 5. kez finale adını yazdırmanın planlarını yapıyor. İlk şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşayan temsilcimiz, geçen yıl Abu Dabi’deki organizasyonda da zirveye çıkarken üst üste 2., toplamda ise 3. kez kupaya uzanmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko, Atina’da kupayı kazanırsa EuroLeague’i hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olarak adını Avrupa basketbol tarihine de yazdıracak.

        5

        FENERBAHÇE, OLYMPIAKOS İLE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

        Final four'un ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip olacak.

        İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

        Fenerbahçe ile Olympiakos, final four'da ise 3. kez kozlarını paylaşacak.

        6

        Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

        Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

        7
