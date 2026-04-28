Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off'unda Zalgiris'i ağırlıyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Seride ikinci karşılaşmaya Perşembe akşamı yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. 3 galibiyet alan taraf, adını Final Four'a yazdıracak.

Serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı. Son EuroLeague maçında LDLC Asvel’e konuk olan ekip sahadan 81-76’lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker 21, Tarık Biberovic 17 ve Brandon Boston Jr 10 sayı ile oynadı.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü kez Final Four'da yer almak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise oynadığı 28 maçta 24 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürüyor.

ZALGIRIS KAUNAS'TA SON DURUM

EuroLeague’de 38 maçta aldığı 23 galibiyetle normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko’nun play-off’taki rakibi oldu. Son olarak Paris Basketball’u evinde konuk eden Zalgiris, sahadan 85-79’luk skorla galip ayrıldı. Zalgiris’te Sylvain Francisco ve Maodo Lo 21, Moses Wright ise 16 sayı ile oynadı.

Litvanya LKL Ligi’nde ise 28 maçta 27 galibiyetle liderliğini sürdüren Zalgiris Kaunas, son maçında Siauliai’yi 91-78’lik skorla geçti.