Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off'unda Zalgiris'i ağırlıyor!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında bu akşam Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ediyor.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

        Seride ikinci karşılaşmaya Perşembe akşamı yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. 3 galibiyet alan taraf, adını Final Four'a yazdıracak.

        Serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

        FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı. Son EuroLeague maçında LDLC Asvel’e konuk olan ekip sahadan 81-76’lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker 21, Tarık Biberovic 17 ve Brandon Boston Jr 10 sayı ile oynadı.

        Son şampiyon Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü kez Final Four'da yer almak istiyor.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise oynadığı 28 maçta 24 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürüyor.

        ZALGIRIS KAUNAS'TA SON DURUM

        EuroLeague’de 38 maçta aldığı 23 galibiyetle normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko’nun play-off’taki rakibi oldu. Son olarak Paris Basketball’u evinde konuk eden Zalgiris, sahadan 85-79’luk skorla galip ayrıldı. Zalgiris’te Sylvain Francisco ve Maodo Lo 21, Moses Wright ise 16 sayı ile oynadı.

        Litvanya LKL Ligi’nde ise 28 maçta 27 galibiyetle liderliğini sürdüren Zalgiris Kaunas, son maçında Siauliai’yi 91-78’lik skorla geçti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
