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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR, hazırlıklarını tamamladı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR, hazırlıklarını tamamladı!

        Euroleague'de final four mücadelesinde yarın karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:33
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        Fenerbahçe ile Panathinaikos hazırlıklarını tamamladı!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde yarın karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, hazırlıklarını tamamladı.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen antrenmanlarda her iki takım da son hazırlıklarını yaptı.

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, antrenman öncesi takımını saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Antrenmanın basına açık bölümünde şut çalışması yapan sarı-lacivertli basketbolcuların, daha sonra taktik çalıştığı belirtildi.

        Sezon başında Olympiakos maçında sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve sezonu kapatan Scottie Wilbekin de takımını Dörtlü Final öncesi yalnız bırakmadı. Takımla birlikte Abu Dabi'ye gelen Wilbekin, arkadaşlarına destek oldu.

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        Fenerbahçe Beko'da Wilbekin dışında bir eksik bulunmuyor.

        ERGİN ATAMAN VE ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN GÖRÜŞLERİ

        Panathinaikos AKTOR da son hazırlıklarını Etihad Arena'da başantrenörü Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirdi.

        Yunan ekibinin başantrenörü Ataman, çok farklı bir duyguyla organizasyona başlayacağını belirterek, "İlk kez Dörtlü Final'de en fazla şampiyonluk yaşayan koç olarak buradayım. Bence bunun bir etkisi olmaz. Maçları koçlar değil, oyuncular kazanır. Oyuncularımın performansı yeniden şampiyon olup olmayacağımızı gösterecek. Panathinaikos'ta geçen yıl sonunculuktan şampiyonluğa ulaşan bir maceramız var. Birkaç değişiklik dışında aynı kadroyuz. Şampiyon olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Panathinaikos AKTOR'da forma giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmasını değerlendirerek, "Saygı göstermek istiyorsan, en iyi oyununu oynaman lazım. Bunun raconu en iyi şekilde oynamaktır. Duygusal düşüncelerimiz de olsa profesyonellik bunu gerektiriyor." dedi.

        İki takımda da çok fazla ismin ön plana çıkabileceğini vurgulayan Ömer Faruk, yarınki maçın en iyisinin kendisi olmasını temenni etti.

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