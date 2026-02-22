Fenerbahçe Beko kupasını aldı!

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik ekibe madalyalarını Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.