        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko kupasını aldı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko kupasını aldı!

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu ve finalin oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 23:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        1

        Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

        2

        Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.

        3

        Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik ekibe madalyalarını Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

        4

        Deneyimli oyuncu, jest yaparak kupayı Tarık Biberovic'e verdi. Tarık'ın kupaya havaya kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

        5

        TÜRKİYE KUPASI'NIN MVP'Sİ TARIK BIBEROVIC

        Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı.

        6

        Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

        Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.

        7
        8
