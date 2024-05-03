Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında avantajı kaybetti!
THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'ya 62-65 kaybetti ve seride durum 2-2'ye geldi
Giriş: 03.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:49
THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 62-65 kaybetti.
Bu sonuçla birlikte seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı.
Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ