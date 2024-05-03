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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında avantajı kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında avantajı kaybetti!

        THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'ya 62-65 kaybetti ve seride durum 2-2'ye geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:49
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        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
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        THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi.

        Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 62-65 kaybetti.

        Bu sonuçla birlikte seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı.

        Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.

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