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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzattı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzattı

        Geride bıraktığımız sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:58
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        F.Bahçe Beko, Hayes-Davis ile uzattı!
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        Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

        Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

        29 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla EuroLeague'de 33 maçın tamamında sahada yer alarak, 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.5 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakaladı. Hayes-Davis, ligde ise 21 maçta ortalama 10.29 sayı, 4.90 ribaund ve 1.76 asist katkısı sağladı.

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