Fenerbahçe Beko- Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Euroleague'in 32. haftasında lider konumdaki Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. 31 maçta elde ettiği 22 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, liderliğini korumak adına önemli bir sınav verecek. 31 karşılaşmada 16 galibiyete ulaşan Oimpia Milano deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek play off hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş: 18.03.2026 - 10:58
FENERBAHÇE BEKO- OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko- Olimpia Milano maçı 20 Mart Cuma günü 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO- OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka S Sport'dan yayınlanacak.