Yeni sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe Beko, Istanball Cup kapsamında Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Beko Olympiakos hazırlık maçı ile ilgili bilgiler...