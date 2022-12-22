Fenerbahçe Beko Partizan maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY EuroLeague'de günün sonucu en çok merak edilen maçı olan zorlu karşılaşmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Partizan maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin kadrosuna ilişkin ayrıntılar...