Fenerbahçe, Benfica'ya elenirse...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. 2012-13'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği rakibinden rövanşı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk maçını 7 ya da 8 Ağustos'ta Portekiz'de, ikinci karşılaşmayı ise ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.
DEVLER LİGİ İÇİN İKİ ÖN ELEME TURUNU GEÇMEK ZORUNDA
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turunu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe, üçüncü ön eleme turunda seri başı olmayanlar torbasından kuraya girdi.
ELENİRSE DİREKT OLARAK AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonundan itibaren yeni bir döneme girildi. UEFA'nın yeni statüsüne göre; Fenerbahçe, Benfica'ya elense bile UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak!
UEFA'nın yeni formatına göre; Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar.
İŞTE DETAYLAR
> Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının formatı...
Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasındaki mevcut format devam ediyor. Takımlar, 'Şampiyonlar Yolu' ve 'Lig Yolu' olmak üzere iki ayrı torbada yarışıyorlar. Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonları yer alıyor. Lig Yolu'nda ise UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri yer alıyor. Benfica ile eşleşen Fenerbahçe de bu torbada yer aldı.
Şampiyonlar Yolu torbasında yer alan takımlar birbirleriyle eşleşirken, Lig Yolu torbasında yer alan takımlar da birbirleriyle eşleşti. Şampiyonlar Yolu torbasından toplamda 4 takım , UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Lig Yolu torbasından toplamda 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak. Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Lig Yolu Torbası'nda yer aldı ve elemelere 2. turdan katıldı.
> Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında elenenler...
- Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp , ön eleme turundan 3. tura kadar olan kısımda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.
- Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde edecekler.
- Lig Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turda veda eden takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.
FENERBAHÇE'Yİ İLGİLENDİREN BÖLÜM
- Lig Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar. Yani Fenerbahçe, Benfica'ya elenirse, Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak.
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