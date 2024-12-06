Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma, pas, taktik ve bireysel çalışmalar yaptı.