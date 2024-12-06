Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır!

        Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:36 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma, pas, taktik ve bireysel çalışmalar yaptı.

        Derbinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

        Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 19.00'da TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!