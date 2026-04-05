        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbide VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        İşte dev derbinin VAR hakemi!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

        Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

