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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe bir Kolombiyalı için daha harekete geçti: Yaser Asprilla! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe bir Kolombiyalı için daha harekete geçti: Yaser Asprilla!

        Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın ardından aynı menajere sahip Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla için de harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 18:08 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:08
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        Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor.

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        Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertli ekip, LaLiga takımlarından Girona'da oynayan Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı gündemine aldı.

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        20 yaşındaki futbolcunun performansı, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

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        Teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç ve potansiyelli isimlere sıcak baktığı bilinirken, Asprilla transferinin yakın takipte olduğu ifade edildi.

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        Kolombiya Milli Takımı’nda da forma giyen Asprilla’nın Girona ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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