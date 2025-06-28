Fenerbahçe bir Kolombiyalı için daha harekete geçti: Yaser Asprilla!
Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın ardından aynı menajere sahip Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla için de harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş: 28.06.2025 - 18:08 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:08
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor.
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Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertli ekip, LaLiga takımlarından Girona'da oynayan Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı gündemine aldı.
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20 yaşındaki futbolcunun performansı, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.