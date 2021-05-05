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Fenerbahçe, Bruma'ya talip!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu belirtildi. Bonservisi PSV Eindhoven'da olan Bruma, kiralık olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyiyor. PSV'nin oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı

Fenerbahçe, Bruma'ya talip!

Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'ya talip olduğu öne sürüldü.

Yunanistan'da çıkan habere göre; Olympiakos, PSV'den kiraladığı oyuncunun bonservisini almak için Hollanda ekibiyle görüştü. PSV, bonservis bedeli olarak 7 milyon euro talep etti. Yunan ekibi, zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiralama teklifi yaparken ret cevabı aldı.

Habere göre; Olympiakos'un dışında Türkiye'den Fenerbahçe ve Almanya'dan Frankfurt da Bruma için PSV ile görüşüyor.

BRUMA KİMDİR?

2013'te henüz 19 yaşındayken Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2015/2016 sezonunu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi. 2017'de RB Leipzig, 15 milyon euro bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı. 2 yıl sonra PSV, 12 milyon euro ödeyerek Bruma'yı transfer etti. Bruma, bu sezon başında Olympiakos'a kiralandı.

Sporting - 13 maç - 1 gol - 4 asist
Galatasaray - 85 maç - 15 gol - 21 asist
Sociedad - 33 maç - 3 gol - 1 asist
Leipzig - 67 maç - 10 gol - 5 asist
PSV - 35 maç - 5 gol - 6 asist
Olympiakos - 29 maç - 9 gol - 3 asist
Portekiz Milli Takımı - 9 maç - 1 gol - 1 asist

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