Fenerbahçe, Crespo'nun Vallecano'ya kiralandığını duyurdu!
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."