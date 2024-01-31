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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Crespo'nun Vallecano'ya kiralandığını duyurdu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Crespo'nun Vallecano'ya kiralandığını duyurdu!

        Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:19
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        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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        Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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