Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Oldukça çalkantılı bir süreçten geçen Fenerbahçe’de Denizlispor’a karşı da hedeflenen sonuca ulaşılamazken bu maçta sarı-lacivertliler uzun bir aradan sonra ilk kez duran toptan gol atmayı başardı. Ligde en son 13. haftada oynanan Göztepe maçında Emre’nin kullandığı kornere Serdar’ın yaptığı vuruşla duran toptan gol atmayı başarabilen Sarı-Lacivertliler 25. haftaya kadar geçen süreçte penaltılar dışında duran toptan gol bulamadı.

Duran top çalışmalarına çok fazla yer verilmeyen antrenmanların da etkisiyle farklı organizasyonlardan mahrum olan sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta boyunca duran top çalışmalarına ağırlık verilirken, futbolcular antrenmanda çalıştıkları pozisyonlardan birini başarıyla uygulayarak golü bulmayı başardı. Hasan Ali ve Ozan’ın korner esnasında yan yana durup normalde Ozan’ı savunan Mustafa Yumlu’yu perdeyle devre dışı bırakan Fenerbahçeli futbolcular böylelikle 11 hafta sonra duran toptan gol bulmayı başardılar.