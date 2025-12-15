Fenerbahçe'de 2 sakatlık birden: Archie Brown ve Jhon Duran
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayayan Fenerbahçe'de Archie Brown ve Jhon Duran sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 15.12.2025 - 21:40 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:05
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerde 55. dakikada Archie Brown sakatlanarak yerini Levent Mercan'a bıraktı.
Daha sonrasında F.Bahçe'de Jhon Duran da sakatlandı. Kolombiyalı forvetin yerine 68. dakikada Sebastian Szymanski dahil oldu.
