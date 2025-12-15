Habertürk
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca atmaya devam ediyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Anderson Talisca atmaya devam ediyor!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Brann karşısında yaptığı hat-trick'in ardından Konyaspor filelerini de 2 kez sarstı.

        Giriş: 15.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:25
        Talisca atmaya devam ediyor!
        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0’lık skorla geçerken Talisca 2 golle yıldızlaştı. 11 Aralık’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında hat-trick yapma başarısı gösteren Anderson Talisca, Konyaspor karşısında 2 gole imza attı. Karşılaşmanın 28. dakikasında penaltıdan takımının öne geçiren 31 yaşındaki forvet, 37. dakikada ceza sahası dışından plase vuruşla fileleri havalandırdı..

        Talisca bu gollerle Süper Lig’de 8. golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu Gaziantep FK müsabakasında da 2 gollük katkı sağlarken, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

        Talisca, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.

