İngiltere Championship ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan 28 yaşındaki Andre Ayew'e Çin'den teklif olduğu iddia edildi!

Oyuncunun ülkesi Gana'da yayın yapan bir haber portalının haberine göre Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Ayew'i transfer etmek için harekete geçti. Sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilerle anlaşması bulunan Ayew için ısrarcı olan Çin kulübünün transfer döneminin bitmeden Ganalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Galler'deki kaynaklara dayandırılan bilgiye göre Guangzhou Evergrande, Ayew için 45 milyon Sterlinlik bir teklif verdi.

Haberde Swansea City'nin teklifi kabul edip etmeyeceği ya da Ayew'in Çin'e gidip gitmeyeceğinin henüz bilinmediği bildirilirken Evergrande'nin Ocak 2018'de de Ayew'i transfer etmek istediği belirtildi.

Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında Ayew'le ilgili olarak konuşmuş ve şunları söylemişti:

"Hocamız kiralık oyuncularımızdan Ayew'in mutlaka kalmasını istiyor. Opsiyonunu ödeyip bonservisini almamız söz konusu değil. Takımının Premier Lig'e çıkıp çıkmama durumu da durumunu belirleyecek."