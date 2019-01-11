İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, bir otelin sahasında oynanan maçta AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı da sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 6. dakikada Dirar, 54. dakikada Mehmet Ekici ve 84. dakikada Frey'den gelirken, Hollanda ekibinin gollerini ise 51 ve 74. dakikalarda Seuntjens kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımını sahaya, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Dirar, Valbuena ve Slimani ilk 11'iyle sürdü.
Yanal, affedilen futbolcuları Volkan Demirel ve Dirar'a ilk 11'de şans verdi.
Fenerbahçe'yi Antalya'da takip eden Habertürk'ten Ahmet Selim Kul, Fenerbahçeli futbolcuların performansını değerlendirdi:
SADIK ÇİFTPINAR: Yeni transfer tutukluğu yoktu. Uyumlu ve sakin bir görüntü çizdi. Hatasız bir 45 dakika çıkardı.
ISLAM SLIMANI: Yine çok müsait bir pozisyonu değerlendiremedi. Toparlanmak için basit gollere ihtiyacı var.
İSMAİL KÖYBAŞI: Kampın dikkat çeken isimlerindendi. Bugün de attığı golle Hasan Ali ile sıkı bir forma savaşına gireceğini gösterdi.
VOLKAN DEMİREL: Fenerbahçe formasıyla en çok maça çıkan oyuncu olma hedefini gerçekleştirmek için kadro dışı olduğu dönemde boş durmadığını gösterdi. Kaleyi Harun’dan alması sürpriz olmaz.
MEHMET EKİCİ: Düzenli şekilde antrenmanları sürdürüyor ve performansı gitgide artıyor. Ersun Yanal’ın önemli kozlarından olacak.
FERDİ KADIOĞLU: Fiziksel olarak yeterli olmasa da sahada sırıtmıyor. Birkaç pas denemesi yeteneği hakkında ipuçları veriyor.
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