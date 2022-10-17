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Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, attığı gollerle sarı-lacivertlileri taşımaya devam ediyor. Ankaragücü'nü de boş geçmeyen Belçikalı yıldız, 3. dakikada fileleri havalandırarak Fenerbahçe'nin bu sezonki en erken golünü kaydetti.

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  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, henüz maçın başında Batshuayi ile öne geçmeyi başardı.
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    Mücadeleye 11'de başlayan Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli formayla attığı gollerine bir yenisini daha ekledi. 
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar Aziz'in çevirdiği topu ağlara gönderen Batsman, Fenerbahçe'nin bu sezon ligde kaydettiği en erken gole imza atan isim oldu. 
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    Batshuayi böylece, sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 5. golünü kaydetti. 

     
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    7'DE 5 YAPTI!

    Ankaragücü filelerini sarsan Batshuayi, bu sezon rakip kalelere gönderdiği ilk 7 isabetli şutunda 5 gol atarak dikkat çekti.
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    LİGDE İLK KEZ 11'DE

    Batshuayi, Ankaragücü maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasına 11'de başladı.
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti.
  • Fenerbahçe'de Batshuayi kasırgası! Rekor kırdı

    Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynamıştı.

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