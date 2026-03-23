Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antremanıyla sürdürdü.
Giriş: 23.03.2026 - 18:21
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, günü çift antrenmanla geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre günün ikinci antrenmanı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli takımlara giden futbolculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma çalışmaları yapan futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ