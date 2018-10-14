Fenerbahçe'de bileti kesilen diğer isim belli oldu!
14.10.2018 - 12:50 | Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'e beklediği gibi başlayamayan ve 8 haftada sadece 8 puanı bulunan Fenerbahçe'de bir süre önce Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe ve Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde topun ağzındaki diğer isim ise belli oldu!
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Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Lyon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den ayrılma eşiğine geldi.
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Sabah'ın haberine göre 34 yaşındaki Fransız futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılabilir.
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Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu’nun performansından memnun olmadığı Mathieu Valbuena'nın, son hazırlık maçındaki hali ipleri koparma noktasına getirdi.
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Samandıra’da herkes Valbuena’ya devre arasında ‘ilk gönderilecek isim’ gözüyle bakıyor.
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Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandı.
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Bu listede ilk sırada adı geçen futbolcu ise Fransız yıldız Mathieu Valbuena…
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Sezon başında ayrılması istenen ve sportif direktör Comolli ile teknik direktör Cocu ile bir türlü yıldızı barışmayan Fransız futbolcu, isteksiz tavırlarıyla topun ağzına geldi.
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Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.
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COCU'NUN SİSTEMİNDE DE UYUM SAĞLAYAMADI
Valbuena'nın bireysel futbolu, yaptığı top kayıpları ve 75'te oyundan alınırken sinirli hareketler sergilemesi tepki topladı.
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Cocu'nun çalışma sistemine uyum sağlayamayan 34 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu öğrenildi.
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Başkan Ali Koç'un durumunu yakından takip ettiği Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar, "Takımda yeniden kadro dışı durumu veya devre arasında gönderilecek biri olursa ilk isim Valbuena olur" şeklinde.
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