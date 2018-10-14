Fenerbahçe'de bileti kesilen diğer isim belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'e beklediği gibi başlayamayan ve 8 haftada sadece 8 puanı bulunan Fenerbahçe'de bir süre önce Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe ve Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde topun ağzındaki diğer isim ise belli oldu!