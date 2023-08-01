Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda: Diego Rossi...
Transfer çalışamlarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanında ayrılacak isimler de bir hayli önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Diego Rossi ile yollar ayrılma noktasına geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi ile yolları ayırmak üzere.
Rossi için MLS ekibi Atlanta United’dan teklif geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
İSTANBUL'A VEDA ETTİ
Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusu, transfer görüşmeleri için izin aldı ve İstanbul'a veda etti.
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.
PEDRO DA TAKIMDAN AYRILIYOR
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro takımdan ayrılıyor.
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile anlaştı.
Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai Bundesliga ligi ekiplerinden Hoffenheim transfer oldu.
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