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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda: Diego Rossi... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda: Diego Rossi...

        Transfer çalışamlarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanında ayrılacak isimler de bir hayli önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Diego Rossi ile yollar ayrılma noktasına geldi. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 15:59
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        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi için flaş gelişmeler yaşanıyor.

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        Sarı-lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi ile yolları ayırmak üzere.

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        Rossi için MLS ekibi Atlanta United’dan teklif geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

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        İSTANBUL'A VEDA ETTİ

        Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusu, transfer görüşmeleri için izin aldı ve İstanbul'a veda etti.

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        Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.

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        PEDRO DA TAKIMDAN AYRILIYOR

        Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro takımdan ayrılıyor.

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        Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile anlaştı.

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        Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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        Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.

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        Son olarak Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai Bundesliga ligi ekiplerinden Hoffenheim transfer oldu.

        FENERBAHÇE'DEKİ DİĞER AYRILIKLAR

        Arda Güler - Real Madrid

        Bruma - Braga

        Mergim Berisha - Augsburg

        Enner Valencia - Internacional

        Dimitrios Pelkas - Başakşehir

        Ally Samatta - PAOK

        Tiago Çukur - SK Beveren

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