Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçe'de Damien Comolli, Fransa'ya onlar için gitti!

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı! Fransa'ya giden sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, Ligue 2'de maç izleyerek iki genç yıldızı takibe aldı

Damien Comolli

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon da aynı kabusu yaşamamak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, Fransa'ya gitmişti. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Comolli burada radarlarına takılan genç futbolcuları izledi.

Ligue 2'deki Chateauroux - Clermont maçını statta izleyen Comolli'nin bu mücadelede iki genç futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Comolli'nin Clermont forması giyen Florian Aye ve Mathias Pereira Lage'yi izlediği ve sarı-lacivertlilerin radarında bu isimlerin olduğu bildirildi.

Fransa'nın en iyi altyapı akademilerinden biri olan Auxerre altyapısından yetişen Aye, geçen yaz Clermont'a transfer olmuştu. Ligue 2'de 33 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 17 gol ve 4 asistlik performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. Southampton, Leeds United ve West Ham United'ın da izlediği Aye'nin 2021'e kadar Clermont'la sözleşmesi bulunuyor.

Comolli'nin hedefindeki diğer isim olan Mathias Pereira Lage ise bu sezon 33 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Coupe de la Ligue'de de 2 maçta 2 gol atmayı başaran 22 yaşındaki futbolcu, Ocak 2018'de sözleşmesini uzatmış ve 2021'e kadar imza atmıştı. Clermont altyapısından yetişen Lage, Portekiz U21 Milli Takımı'nın da formasını terletiyor. Lage hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapabiliyor. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
FUTBOLŞampiyonluk maçının 11'leri
Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi motivasyon konuşması!
FUTBOLDev maç öncesi motivasyon konuşması!
Galatasaray, 19 Mayıs'ta oynadığı maçları kazanıyor!
FUTBOL19 Mayıs istatistiği dikkat çekiyor!
Fatih Terim ile Abdullah Avcı 5. kez şampiyonluk için karşı karşıya!
FUTBOLBu kez şampiyonluk için!
Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta
FUTBOL1. Lig'de gözler play-off'ta
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi hayal kırıklığıyla bitecek
FUTBOL2 sezon şampiyonluk 2 sezon hüsran
Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!
FUTBOLŞampiyonluk maçının VAR'ı belli oldu!
Fenerbahçe, Erzurumspor deplasmanında
FUTBOLFenerbahçe, Erzurum deplasmanında
Vincent Kompany, Manchester City'den ayrılıyor
FUTBOLKompany, Manchester City'den ayrılıyor
Trabzonspor, 8 sezon sonra 3 büyüklere karşı bir ilke imza attı
FUTBOLTrabzon 8 sezon sonra dize getirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X